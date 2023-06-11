Siyasete basketbol molası! Başkan Erdoğan parkeye indi! Pazar gününden renkli anlar: Formumuzdayız

"FORMUMUZDAYIZ"

Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.

SİYASİLER PARKEDE

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

ERDOĞAN'IN TAKIMI KAZANDI

Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın da oynadığı yeşil takım 50-22 kazandı.