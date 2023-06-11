Siyasete basketbol molası! Başkan Erdoğan parkeye indi! Pazar gününden renkli anlar: Formumuzdayız
SPOR ahaber.com.tr
Spora verdiği önemle bilinen ve gençlik yıllarında futbol oynayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasete kısa bir ara vererek ekibindeki isimlerle parkede buluştu. Oynanan basketbol maçını Başkan Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım 50-22 kazanırken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak o maçın ardından çekilen fotoğrafı paylaştı. İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir fotoğraf paylaştı.
"FORMUMUZDAYIZ"
Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.
SİYASİLER PARKEDE
Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
ERDOĞAN'IN TAKIMI KAZANDI
Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın da oynadığı yeşil takım 50-22 kazandı.
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