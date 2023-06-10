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Son dakika: Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kabul etti

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Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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