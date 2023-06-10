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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ankara'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı: Acımız gerçekten de büyüktür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ankara’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı: Acımız gerçekten de büyüktür

Ankara'da bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından 5 işçinin şehit düşmesine yönelik MHP lideri Devlet Bahçeli'den taziye mesajı yayınlandı. Bahçeli, "Hayatlarını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun diyorum." dedi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın üretimhane bölümünde meydana gelen patlamada, işçilerden bazıları enkaz altında kaldı.

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi.

PATLAMA NEDEN OLDU?

Ankara Valisi Vasip Şahin: Sabah 8.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Göçük altında kalan yok.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sabah saatlerinde meydana gelen acı dolu patlamanın ardından şehit düşen 5 işçiye başsağlığı diledi.

"Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumuna bağlı olan ve Ankara Elmadağ'da kurulu bulunan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın dinamit lokumu hazırlama bölümünde bugün meydana gelen müessif ve şiddetli patlamada maalesef beş işçimiz şehit düşmüştür. Acımız gerçekten de büyüktür."

Bahçeli, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatılmasının yanı sıra, ilk etapta patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığı da açıklanmıştır. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun diyorum." dedi.

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