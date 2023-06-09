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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Halid el-Mişri ile görüştü

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Halid el-Mişri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Mişri'nin görüştüğü duyuruldu.

Görüşmede Fidan'ın Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.

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