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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik temas

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Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik temas

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları da ele alındı.

Her iki bakan ise iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

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