Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik temas

Blinken, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları da ele alındı.