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Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme! Lavrov'dan Bakan Hakan Fidan'a tebrik telefonu

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme! Lavrov’dan Bakan Hakan Fidan’a tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov görüşmede Hakan Fidan'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

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