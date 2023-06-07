07 Haziran 2023, Çarşamba
Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı! Mevkidaşı Kaskarelis ile görüşmesinin ardından o noktaya dikkat çektiler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Yunanistan'da birkaç gündür adeta bir Hakan Fidan rüzgarı esiyor. Türkiye'nin yeni dışişleri bakanını mercek altına alan Yunan basınının gündemi ise dün akşam Yunan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile Fidan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi oldu. Yunan basını Fidan'ın dış ilişkilerinde zaten çok tecrübeli olduğuna ve yıllardır pek çok süreçte görev aldığına dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 10:34
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