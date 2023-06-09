İstanbul’da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para yakalama operasyonunu gerçekleştiren Jandarma ekipleri, paraları imal eden ve nakledecek olan D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. isimli (3) İsveç vatandaşı, J.W.isimli İngiltere vatandaşı, A.K.K. isimli Gana vatandaşı ile A.Ö isimli Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 şahsı suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine çıkış yapmak üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.