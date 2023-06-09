İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
Son dakika haberi..İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığındaki çeteye operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olan, aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı adreste yapılan aramalarda 10 milyon adet 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şebekenin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilerin, Kağıthane ilçesinde bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıkları, depo içerisinde uzun süre kaldıkları, depoya yüklü miktarda kargo kolisi ve kasaların taşındığı belirlendi.
Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para yakalama operasyonunu gerçekleştiren Jandarma ekipleri, paraları imal eden ve nakledecek olan D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. isimli (3) İsveç vatandaşı, J.W.isimli İngiltere vatandaşı, A.K.K. isimli Gana vatandaşı ile A.Ö isimli Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 şahsı suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine çıkış yapmak üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.
Şüphelilerin İstanbul Şişli'de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan Jandarma ekipleri bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu. Şüpheliler ile ilgili ülke konsoloslukları bilgilendirilmiş olup, haklarında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ASHB 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...
- Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor, bu akşam saat kaçta? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran hamile mi?
- Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?
- Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!
- Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak 2023?
- YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!
- Emeklinin kademeli zam tablosu gün yüzüne çıktı! Hesaplandı, yeni maaşlar çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.220 TL kök maaş! Enflasyon farkı, Refah Payı, seyyanen artış...
- Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak 2023? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?
- Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis'e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!