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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e NATO mesajı: Somut adım atılmalı

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Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsveç’e NATO mesajı: Somut adım atılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü. Bakan Fidan görüşmede İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

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