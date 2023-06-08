İstanbul Valisi Davut Gül Eyüpsultan’ı ziyareti sonrası görevine başladı! "Gece gündüz çalışmak boynumuzun borcudur"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olması sonrasında Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül Eyüpsultan'ı ziyareti sonrasında yeni görevine başladı. Valilikte törenle karşılanan Davut Gül makam odasının önünde evrağı imzalayarak, "Cumhurbaşkanımızın benim büyük sevdam dediği İstanbullulara hizmet edeceğiz. Bu şehrin daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için gece gündüz çalışmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.
Valilikte törenle karşılanan Davut Gül makam odasının önünde evrağı imzalayarak, "Cumhurbaşkanımızın benim büyük sevdam dediği İstanbullulara hizmet edeceğiz. Bu şehrin daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için gece gündüz çalışmak boynumuzun borcudur" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğinden İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül, valilikte düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.
"KADİM ŞEHİR GAZİANTEP'TEN ŞEHİRLERİN SULTANI İSTANBUL'A ATANDIK"
İstanbul Valisi Davut Gül, "26 Ekim 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız'ın tensipleriyle atandığımız Gaziantep'imize, hizmet etme şerefine nail olduk. Kültür tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşleyen, her bir taşından ve toprağından kahramanlık hikayeleri fışkıran kadim şehir Gaziantep'e 4 buçuk yıl istekle, onurla, gururla hizmet ettik. Gaziantep'te varını paylaşmanın, hayırseverliğin, yardımlaşmanın, hasılı komşusu açken tok yatmamanın ne kadar önemli olduğuna şahit olduk. Gaziantep'te özellikle eğitim kurumları başta olmak üzere ihtiyaç bulunan bütün yatırımlarda hayırseverlerimizin elini taşın altına nasıl koyduğuna şahit olduk. Gaziantep'te belki de dünyaya örnek olabilecek bir model ile 'Gaziantep Modeli' ile, birlikte iş yapma kültürünün ne kadar önemsendiğine şahit olduk. Hizmet ettiğimiz 4 buçuk yılın ardından 5 Haziran 2023 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle şehirlerin sultanı İstanbul'a atandık.
"FETİH EDİLMESİ İLE ÇAĞ AÇIP ÇAĞ KAPATAN…"
Bu sebeple valisi olmaktan gurur duyduğum Gaziantep'ten ayrılıp, Peygamber efendimizin hadislerine konu olan, 3 imparatorluğa başkentlik yapan, fetih edilmesi çağ açıp çağ kapatan, Tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, ticaretiyle dünyanın ve Türkiye'nin en güzel, şehirlerinden biri olan İstanbul'da görevimizi ifa etmek için ziyaret ettiğimiz Eyüp Sultan ve Fatih Sultan Mehmet türbelerini ziyaret ederek bismillah" dedi.
"GÖREV SÜRESİNCE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMCI OLACAĞIZ"
Vali Davut Gül, "Bizleri bu görevlere layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet Gazilerimize sağlık sıhhat afiyetler diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Başta halef selef olduğumuz içişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya olmak üzere İstanbul'da görev yapan valilerimize hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için gece gündüz çalışmak boynumuzun borcudur. Görev süremiz içerisinde şehit yakını ve gazilerimiz, engelli, yaşlı, dul ve yetimlerimize yakın ilgi gösteren bir anlayışla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstererek şehrin gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmeye çalışacağız.
BİZLER 'BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR' DÜSTURUNA SAHİP BİR KÜLTÜRÜN MİRASÇISIYIZ"
Bütün kamu kurumlarında, vatandaşlarımızın işlemlerini sorunsuz bir şekilde halletmeleri için gerekli ortamı sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak istihdam sağlayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan, hasılı bu vatan için taş üstüne taş koyan tüm sanayicilerimizin ve ticaret erbabımızın yolunu açmak önemli önceliklerimizden olacak. Bizler, 'birlikten kuvvet doğar' düsturuna sahip bir kültürün mirasçısıyız. Bu Kadim şehirde İstanbul'lu hemşehrilerimiz için yapılacak ne varsa çekinmeden elini taşın altına koyan herkes değerlidir, önemlidir." ifadesini kullandı.
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