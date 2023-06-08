CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki Engin Altay’dan olay çıkış: Çekilmeyi bilmek lazım

"SEÇİMİ KAYBETTİYSEK BİR KENARDA DURMASINI BİLMEMİZ LAZIM"

Sözlerinin seçim sonuçları ile bağlantılı olduğunu belirten Altay, "Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DA SÖYLEDİM"

Kılıçdaroğlu'nun yanında da bu sözleri söylediğini belirten Altay, "Genel başkanın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi için 'Sen çekil' diye söylemedim ama 'Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim." ifadelerini kullandı.

Kendisinin dışında başka çekilen olmadığını söyleyen Altay başa çekilmelerin de olması gerektiğini savunarak, "Zaten MYK üyelerinin tamamı istifasını verdi genel başkana. Çekilmemesi lazım gelen bir kişi vardı, Ali Öztunç. O da tasfiye edildi." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi meselesine ilişkin, "Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım." diyen Altay, "Bu seçime 'başarı' diyenin aklından şüphe ederim." ifadeleriyle partililerini de yerden yere vurdu.