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CHP'de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki Engin Altay'dan olay çıkış: Çekilmeyi bilmek lazım

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Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki Engin Altay’dan olay çıkış: Çekilmeyi bilmek lazım

Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de ortalık tamamen karıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çıkışı gündemdeki sıcaklığını korurken, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Engin Altay CHP liderinin yanında "Çekilmeyi bilmek lazım" ifadelerini kullandığını açıkladı.

CHP'de ortalık iyice karışıyor. 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta bir seçim daha kaybetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52.18 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyon oy fark attı. Kılıçdaroğlu bu durumla 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdırdı.

CHP'DE DEĞİŞİM SESLERİ: EKREM İMAMOĞLU BAYRAK AÇTI
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim 'Evladım' dediği Ekrem İmamoğlu oldu. İBB Başkanı İmamoğlu 'Değişim lazım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
Koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadeleye devam edeceğim" demesinin ardından sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.

Parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu bir kez daha "Değişimi toplum istiyor. Göreve hazırım" diyerek kavgayı alevlendirdi.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY'DAN OLAY ÇIKIŞ: ÇEKİLMEYİ BİLMEK LAZIM
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çırpınan Engin Altay'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

7 dönemdir CHP'den milletvekili yapılan ancak yeni MYK'da görev almayan Engin Altay, "Kılıçdaroğlu'nun yanında çekilmeyi bilmek lazım" dedi.

Seçimde başarısız olunduğunu söyleyen Engin Altay, "Bu seçime 'başarı' diyenin aklından şüphe ederim." ifadelerini kullandı. Altay Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sını da "Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!" ifadeleriyle eleştirdi.

CHP yandaşı Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Altay, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol' dedi arkadaşlar, kabul etmedim." iddiasında bulundu.

"ÇEKİLMEK LAZIM"
Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı'nı hedef alan Altay, "Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama 'Yeni yüzler gelsin' derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabi." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAYBETTİYSEK BİR KENARDA DURMASINI BİLMEMİZ LAZIM"
Sözlerinin seçim sonuçları ile bağlantılı olduğunu belirten Altay, "Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DA SÖYLEDİM"
Kılıçdaroğlu'nun yanında da bu sözleri söylediğini belirten Altay, "Genel başkanın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi için 'Sen çekil' diye söylemedim ama 'Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim." ifadelerini kullandı.

Kendisinin dışında başka çekilen olmadığını söyleyen Altay başa çekilmelerin de olması gerektiğini savunarak, "Zaten MYK üyelerinin tamamı istifasını verdi genel başkana. Çekilmemesi lazım gelen bir kişi vardı, Ali Öztunç. O da tasfiye edildi." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi meselesine ilişkin, "Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım." diyen Altay, "Bu seçime 'başarı' diyenin aklından şüphe ederim." ifadeleriyle partililerini de yerden yere vurdu.

CHP'nin tepeden tırnağa ciddi bir iç muhasebe yapması gerektiğini savunan Altay Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu yeni MYK'yı hedef almayı sürdürdü.

Kurultay'ın seçimlerden önce yapılması gerektiğini savunan Altay, "Genel başkana söyledim. Kurultay yerel seçimden önce yapılmazsa bir fecaattir." dedi.

Altay şu ifadelerle Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na son yumruğu da vurdu;

"Parti yerel seçimde aradığı heyecanı bulamaz. Genel başkanımızla devam edebiliriz. Buna karar verecek olan kurultaydır. Ama bunun parti yönetimi var, parti meclisi var, MYK'sı var. Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!"

SEÇİMDEN ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NU GAZLAMIŞTI: DÖKE SAÇA KAZANILIR
Engin Altay seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na gaz verenlerin başında geliyordu. Altay, "Tayyip Erdoğan'ın karşısında herkesle seçim kazanılır. Kemal Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanılır. Bu kadar basit" ifadelerini kullanmıştı.

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