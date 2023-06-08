08 Haziran 2023, Perşembe
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CHP'nin içi cadı kazanına döndü! Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Mansur Yavaş'tan...
28 Mayıs seçimlerinde aldığı mağlubiyetle siyaset tarihine kaybettiği seçimlerle adını yazdıran ve istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'de Ekrem İmamoğlu kafa kaldırdı. Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağı Ekrem İmamoğlu ile ilgili fondaş Sözcü TV'de Fatih Portakal'dan çarpıcı bir iddia geldi. İmamoğlu'nun olası CHP Genel Başkanlığı'na adaylığı durumunda Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na destek vereceğini söyleyen Portakal diğer CHP'li belediyelerin de olası kararlarını canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...