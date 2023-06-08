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MSB'den flaş bedelli askerlik açıklaması! 1 Temmuz'dan önce...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2023
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MSB’den flaş bedelli askerlik açıklaması! 1 Temmuz’dan önce...

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz itibarıyla değişeceğine dikkat çekerek mağduriyet yaşanmaması adına başvuru yapacak vatandaşların bayram tatili nedeniyle işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamalarını istedi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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