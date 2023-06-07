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RTÜK’ten seçim sonrası CHP fondaşlarına yaptırım! FOX TV ve Halk TV’ye idari para cezası…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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RTÜK’ten seçim sonrası CHP fondaşlarına yaptırım! FOX TV ve Halk TV’ye idari para cezası…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçitğimiz gün gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy farkı atarak yüzde 52.1 oranı ile ipi göğüsledi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP yandaşı Çiğdem Toker ise FOX TV'deki yayında sokak çağrısı yaparak, "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Toker'in skandal sözleri üzerine RTÜK harekete geçmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim yayınları dolayısıyla FOX TV ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi. FOX TV'ye, seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker'in sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Türkiye, 5 yıl görevde olacak Cumhurbaşkanını seçti. Sandıkların tamamı açılırken yüzde 85 gibi katılım oranıyla seçmen yine Başkan Erdoğan dedi.

Türkiye siyaset tarihinde ilk yaşandı ve vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermeye gitti. Batı medyasının tüm algı operasyonları ve Türkiye'de beslediği çok sayıda medya organlarına rağmen Türkiye, yüzyılın seçiminde Erdoğan'la devam kararı aldı.

"PROTESTOLARI KRİMİNALİZE ETMEMEMİZ LAZIM"

Seçim gecesi yapılan programda uyarıyı fark etse de kendini tutamayan Toker "Aslında şunu demek istiyorum; 'Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir.' Yani seçmenin ve yurttaşların siyasetin ve politikanın diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım. Demokratik protestoları, hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasi aktörlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ" DENMİŞTİ!

Seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallarla ilgili açıklama yapan RTÜK, şu ifadeleri kullandı:

Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE1, KRT, TV 5 , FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, "Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

FOX TV'DE SKANDAL YAYIN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim yayınları dolayısıyla FOX TV ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında, ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin izleme raporlarını görüştü.

FOX TV'ye, seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker'in "...aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke." sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

HALK TV'YE DE CEZA!

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "...ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı." sözlerinden dolayı Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verildi.

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