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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Vassilis Kaskarelis arasında önemli görüşme

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Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Vassilis Kaskarelis arasında önemli görüşme

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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