Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile görüştü!
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti.
YAŞAR GÜLER KİMDİR?
1954 doğumlu olan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.
Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.
Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Gnkur. İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 02 Ağustos 2017 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Bayan Demet GÜLER ile evli olan Orgeneral Yaşar GÜLER bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı ne oldu? OnlyFans nedir?
- Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE! 7 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor mücadelesi anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyretme linki!
- BİM'den kitap gibi katalog! Yaz tatili indirimleri başladı! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!
- Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemeyle...
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte? 2023 FED toplantı tarihleri
- BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2023! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO 1 ton buğday taban fiyatı...
- 53 kiloyu eriten Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! 18 yaşındaki oğluyla aynı beden! Meğer Işın Karaca'da...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 7 Haziran Çarşamba PUAN DURUMU!
- Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! TÜİK açıkladı, rakam geldi! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...
- Girişimciye 150 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Girişimciye hibe desteği e-Devlet başvuru ekranı! Son iki gün...
- Yalı Çapkını 36. bölüm (Sezon finali) fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Ferit hiç olmadığı bir yerde...