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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile görüştü!

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Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile görüştü!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti.

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

1954 doğumlu olan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Gnkur. İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 02 Ağustos 2017 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Bayan Demet GÜLER ile evli olan Orgeneral Yaşar GÜLER bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.

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