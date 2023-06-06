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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ilk paylaşım

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı olarak göreve atanan eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fidan, paylaşımında yerine atanan İbrahim Kalın'a görevi devrettiğini ifade ederken; Dışişleri Bakanlığı görevi için ise Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı olarak göreve atanan eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fidan, paylaşımında yerine atanan İbrahim Kalın'a görevi devrettiğini ifade ederken; Dışişleri Bakanlığı görevi için ise Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

İşte Hakan Fidan'ın o paylaşımı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.

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