Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün! Başkan Erdoğan yeni ekibini topluyor
Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından başlayan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Kritik öneme sahip toplantıda ekonomiden terörle mücadeleye, eğitimden dış politikaya çok sayıda konu ele alınacak. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısına başlkanlık edecek. Kritik toplantıda Türkiye Yüzyılı'nın yeni yol haritası ele alınırken ekonomide terörle mücadeleye kadar çok sayıda konu ele alınacak.
Toplantıda afet bölgesindeki çalışmalar ve deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi öncelikli gündem maddesi arasında yerini alacak.
EKONOMİDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?
Ekonomideki son durumun masaya yatırılacağı kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.
Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.
DIŞ POLİTİKADA YENİ YOL HARİTASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı. Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde açıkladığı Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde yer alan isimler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Gökbaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haluk Görgün kimdir, kaç yaşında? Haluk Görgün hangi görevlerde bulundu? İşte, merak edilenler...
- Musa Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli?
- Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023? Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL?
- Yeni MİT Başkanı açıklandı mı, kim oldu son dakika? İbrahim Kalın kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Nurhan Damcıoğlu öldü mü, hastalığı neydi? Son dakika Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Seyran Antep'e mi gidiyor? Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- İbn-i Sina'dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! Enerjiyi kat kat artırıyor! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...
- Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Doktor bile şaşırdı! 'Hiç kimsenin yapamayacağı bir şey' Midesinden 63 tane...
- Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? 36. bölüm tarihi...
- 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 yılı takvimi....
- Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? Vergi affı kapsamına giren borçlar listesi ne?
- Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, nereli? Hafize Gaye Erkan mesleği ne, nerelerde çalıştı?