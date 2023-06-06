Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün! Başkan Erdoğan yeni ekibini topluyor

DIŞ POLİTİKADA YENİ YOL HARİTASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı. Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.