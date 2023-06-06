06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün! Başkan Erdoğan yeni ekibini topluyor

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün! Başkan Erdoğan yeni ekibini topluyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
ABONE OL
Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün! Başkan Erdoğan yeni ekibini topluyor

Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından başlayan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Kritik öneme sahip toplantıda ekonomiden terörle mücadeleye, eğitimden dış politikaya çok sayıda konu ele alınacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısına başlkanlık edecek. Kritik toplantıda Türkiye Yüzyılı'nın yeni yol haritası ele alınırken ekonomide terörle mücadeleye kadar çok sayıda konu ele alınacak.

Toplantıda afet bölgesindeki çalışmalar ve deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi öncelikli gündem maddesi arasında yerini alacak.

EKONOMİDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Ekonomideki son durumun masaya yatırılacağı kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADA YENİ YOL HARİTASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı. Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde açıkladığı Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde yer alan isimler:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Gökbaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy



Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savuma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

Kabine’de hangi isim hangi mesajları veriyor?
Türkiye Yüzyılı’nın yeni kabinesi!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA