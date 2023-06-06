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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni dönemde yapılacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte yeni dönemde yapılacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde yapılacakları açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Yeni dönemde de görevlerimizin her biri öncelikli. Öncelikli görevlerimizin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz." dedi.

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