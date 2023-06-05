CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı

KOLTUK SEVDASINA DÜŞTÜ

Diğer yandan alınan sonuçların ardından Bay Kemal'in istifası beklense de Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası bu duruma engel oldu. Öncesinde tüm MYK üyelerini tek tek istifa ettiren Bay Kemal sonrasında tüm parti kuruluşlarını kendisine bağladı.