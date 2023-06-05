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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı

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Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında 2,5 milyon oy ile fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan akılları zorlayan bir çıkış geldi. Aslanoğlu yaptığı açıklamada ''Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

BAY KEMAL KANDİL'DE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Kemal Kılıçdaroğlu arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen kazanamayarak seçmeninde ve Kandil'de büyük hayal kırıklığı yarattı.

KOLTUK SEVDASINA DÜŞTÜ

Diğer yandan alınan sonuçların ardından Bay Kemal'in istifası beklense de Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası bu duruma engel oldu. Öncesinde tüm MYK üyelerini tek tek istifa ettiren Bay Kemal sonrasında tüm parti kuruluşlarını kendisine bağladı.

'LOSER'LARIN KRALINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Bugün yeni bir MYK'yı duyuran CHP'de de Kılıçdaroğlu'na yönelik ilginç çıkışlar gelmeye devam ediyor. Siyasi kariyeri boyunca kaybettiği seçimlerle tarihe geçen Kılıçdaroğlu için CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM SADECE İZMİR'DE OLSAYDI KAZANIRDI"

Aslanoğlu İzmir'deki seçim sonuçlarıyla övünürken ilginç bir çıkışta bulundu. İzmir'in Kılıçdaroğlu'na sahip çıktığını söyleyen Aslanoğlu ''Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir'de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı.'' ifadelerini kullandı.

CHP’de kafalar pırıl pırıl CHP'DE KAFALAR PIRIL PIRIL

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