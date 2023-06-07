07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sinan Oğan'dan muhalefetin hakaret dolu açıklamalarına tepki: Çocuklarıma kadar tehdit ettiler

Sinan Oğan'dan muhalefetin hakaret dolu açıklamalarına tepki: Çocuklarıma kadar tehdit ettiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
ABONE OL
Sinan Oğan’dan muhalefetin hakaret dolu açıklamalarına tepki: Çocuklarıma kadar tehdit ettiler

28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, katıldığı canlı yayın programında kendisine ve ailesine yönelik tehdit ve hakaretlere tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'a destek açıklamasının ardından çocuklarının ve eşinin tehdit edildiğini söyleyen Oğan "Ağza alınmayacak şeyler ifade ettiniz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler" diyerek muhalefete göndermede bulundu. İşte detaylar...

14 Mayıs seçimlerinde aday olan ancak 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan katıldığı canlı yayında yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOCUKLARIMA KADAR TEHDİT VE HAKARET MAİLLERİ GELDİ"

Muhalefetin sözde demokrasi anlayışının yanlış olduğunu ifade eden Oğan, "Bir adayın çekilmesi gerektiğini söylemek dahi demokrasinin ruhu aykırı. Bir taraftan sevgi pıtırcığı gibi gözüküp öte yandan rakiplerinize tahammül edemiyorsanız daha iktidarda değilken mahalle baskısıyla, linç kültürüyle benim çocuklarıma kadar tehdit ve hakaret mailleri geldi." dedi.

"BU LİNÇ KÜLTÜRÜYLE HİÇBİR YERE GELEMEZLER"

Eşinin, oğlunun ve kızını sosyal medyada da tehdit edildiğinin altını çizen Oğan şunları kaydetti: "Hiç utanmıyor musunuz? Ağza alınmayacak şeyler ifade ettiniz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler. Kendilerine çeki düzen versinler."

KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMELİ

Eğer bu seçim bir referandum ise siz kaybettiniz, istifa edin. En doğru kararı CHP seçmeni verecektir. O cenahtaki herkesin istifa etmesi lazım. Seçimi kaybeden koştuğu bırakmıyor. Gençlerin önünü açmak lazım. Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım istifa ederdim.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA