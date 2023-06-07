Sinan Oğan’dan muhalefetin hakaret dolu açıklamalarına tepki: Çocuklarıma kadar tehdit ettiler

"BU LİNÇ KÜLTÜRÜYLE HİÇBİR YERE GELEMEZLER"

Eşinin, oğlunun ve kızını sosyal medyada da tehdit edildiğinin altını çizen Oğan şunları kaydetti: "Hiç utanmıyor musunuz? Ağza alınmayacak şeyler ifade ettiniz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler. Kendilerine çeki düzen versinler."