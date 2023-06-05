İngiliz istihbaratından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sahte hesaptan tebrik! Sosyal medyada alay konusu oldu
İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti. Moore sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekledi. Bunun üzerine peş peşe yorum alan Moore, bir sonraki paylaşımıyla hatasını düzeltti.
MI6 Başkanı Richard Moore, MİT eski Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Türkçe bir paylaşımla tebrik etti.
Moore, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.
Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.
Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.
İNGİLİZ İSTİHBARATININ BU GÜLDÜREN HATASI SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
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