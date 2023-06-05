İngiliz istihbaratından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sahte hesaptan tebrik! Sosyal medyada alay konusu oldu

Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.

İNGİLİZ İSTİHBARATININ BU GÜLDÜREN HATASI SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU