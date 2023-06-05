Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik!
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti. Rau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik ederim. Polonya-Türkiye Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde NATO müttefiki ve kilit ikili ortağımız Türkiye ile mükemmel ilişkilerimizin devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Rau ayrıca, Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hitaben ayrı bir paylaşım yaptı.
Dışişleri Bakanlığı görevini Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralan Hakan Fidan, devletin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde Çavuşoğlu ve Fidan, birbirine çiçek takdim etti.
MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasının yankıları ülkelerdeki mevkidaşları tarafından da tebrik buldu.
Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik ederim. Polonya-Türkiye Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde NATO müttefiki ve kilit ikili ortağımız Türkiye ile mükemmel ilişkilerimizin devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hitaben de ayrı bir paylaşım yapan Rau, "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalıştığımız için en içten takdirlerimi ifade etmek isterim. Kararlılığınız sayesinde her zaman ortak bir anlayışa ulaştık. Dostluğumuzun yanı sıra bağlarımızı da başarılı bir şekilde inşa edebildiğimiz için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
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