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FETÖ'cü isimlerle samimi fotoğrafları olan Namık Tan'a CHP'de yeni görev

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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FETÖ’cü isimlerle samimi fotoğrafları olan Namık Tan’a CHP’de yeni görev

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararı ile Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Namık Tan'ı atandı. Görevi, Ünal Çeviköz'den devralan Tan'ın FETÖ firarileriyle olan fotoğrafları bir kez daha gündem oldu. Diğer yandan sicili kabarık Namık Tan'ın TSK tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen kara harekatına karşı olduğu ve "Huzurla uyuyabildiğimiz gün kalmadı" şeklinde sözleri büyük tepki toplamıştı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023'teki tarihi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgiye uğrayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bozgunun faturasını partililere kesti. MYK üyelerinin tamamının istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, yeni parti yönetimini belirledi.

CHP'DE PARTİ İÇİ OPERASYON

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Başdanışmanı görevinde de değişikliğe gitti.

ÇEVİKÖZ'ÜN YERİNE NAMIK TAN ATANDI

Kılıçdaroğlu, daha önce Türkiye'nin olmazda olmaız Mavi Vatan'ı hedef alan, askeri operasyonlara karşıtlığı ile bilinen Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine Namık Tan'ı atadı.

FIRAT KALKANI'NA KARŞI ÇIKMIŞTI

Ancak, Namık Tan'ın da benzer bir anlayışla askeri operasyonlara karşı çıkan ifadeleri olduğu yer almakta.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili "Huzurla uyuyabildiğimiz gün kalmadı" diye tepki gösteren ve FETÖ firarileriyle fotoğrafları bulunan Namık Tan, artık Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı olarak görev alacak.

TAN VE FETÖ İLİŞKİSİ

Namık Tan'ın firari FETÖ İmamı Emre Çelik ve firari FETÖ imamı Faruk Taban ile yan yana fotoğrafları bulunuyor.

TAN, S-400'LERE DE KARŞI!

Tan'ın söylemleri ile Kılıçdaroğlu sonrası dönüşen CHP'nin söylemleri birbiri ile büyük benzerlik gösteriyor. CHP'nin KHK'lar ile ihraç edilen FETÖ'cüleri görevlerine iade etme vaadi kamuoyuna bizzat Kılıçdaroğlu tarafından duyurulmuştu. Yine bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, Türkiye'ye saldıracaklarına inanmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu ve A Takımı'nın kararı ile sınır ötesi operasyonlar için Meclis'ten geçmesi gereken tezkereye 'hayır' oyu verilmişti.

ABD YANLISI POLİTİKA

Tan ile CHP'nin söylemlerinin örtüştüğü bir başka nokta ise S-400 alımı oldu. Türkiye'nin ulusal güvenliği için aldığı S-400'lere Tan, ABD ile ilişkilerin bozulacağı gerekçesi ile karşı çıkmıştı.

Tan, bu konuda "S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir. Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız." paylaşımında bulunumuştu.

ÇEVİKÖZ DE SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Görevden alınan Ünal Çeviköz'ün de TSK Suriye'deki varlığına ilişkin tepki çeken ifadeleri gündemdeki yerini koruyor. Çeviköz, terör saldırılarını önlemek üzere Suriye'de bulunan Türk askeri varlığına da son verebileceklerini dile getirmişti.

CHP'li Ünal Çeviköz, 2021 yılında da Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Yunanistan ile aynı cepheden konuşmuştu. Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti.

İşte Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği İŞTE KILIÇDAROĞLU VE FETÖ GERÇEĞİ

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