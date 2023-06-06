FETÖ’cü isimlerle samimi fotoğrafları olan Namık Tan’a CHP’de yeni görev

TAN VE FETÖ İLİŞKİSİ

Namık Tan'ın firari FETÖ İmamı Emre Çelik ve firari FETÖ imamı Faruk Taban ile yan yana fotoğrafları bulunuyor.

TAN, S-400'LERE DE KARŞI!

Tan'ın söylemleri ile Kılıçdaroğlu sonrası dönüşen CHP'nin söylemleri birbiri ile büyük benzerlik gösteriyor. CHP'nin KHK'lar ile ihraç edilen FETÖ'cüleri görevlerine iade etme vaadi kamuoyuna bizzat Kılıçdaroğlu tarafından duyurulmuştu. Yine bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, Türkiye'ye saldıracaklarına inanmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu ve A Takımı'nın kararı ile sınır ötesi operasyonlar için Meclis'ten geçmesi gereken tezkereye 'hayır' oyu verilmişti.

ABD YANLISI POLİTİKA

Tan ile CHP'nin söylemlerinin örtüştüğü bir başka nokta ise S-400 alımı oldu. Türkiye'nin ulusal güvenliği için aldığı S-400'lere Tan, ABD ile ilişkilerin bozulacağı gerekçesi ile karşı çıkmıştı.

Tan, bu konuda "S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir. Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız." paylaşımında bulunumuştu.

ÇEVİKÖZ DE SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Görevden alınan Ünal Çeviköz'ün de TSK Suriye'deki varlığına ilişkin tepki çeken ifadeleri gündemdeki yerini koruyor. Çeviköz, terör saldırılarını önlemek üzere Suriye'de bulunan Türk askeri varlığına da son verebileceklerini dile getirmişti.

CHP'li Ünal Çeviköz, 2021 yılında da Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Yunanistan ile aynı cepheden konuşmuştu. Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti.