CHP’de tek adam dönemi mi? İşte yeni MYK’nın şifreleri

Parti örgütü ve örgüt yönetimlerini Salıcı'dan devralan Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeler sonrası böyle bir karar aldığı öğrenildi.