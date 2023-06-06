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CHP'de tek adam dönemi mi? İşte yeni MYK'nın şifreleri

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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CHP’de tek adam dönemi mi? İşte yeni MYK’nın şifreleri

CHP'de, yeni MYK belli oldu. Seçim gecesi, koltuğu bırakmayacağının işaretini veren Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini de kendine bağlayarak adeta 'Tek adam' oldu.

CHP'de toplu istifa süreci sonrası partiyi kurultaya taşıyacak olan yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) belli oldu.

28 Mayıs gecesi yaptığı açıklama ile koltuğu bırakmaya niyeti olmadığını gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkisi üzerine Oğuz Kaan Salıcı'nın MYK'da kadro dışı kaldığı iddia edildi.

Parti örgütü ve örgüt yönetimlerini Salıcı'dan devralan Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeler sonrası böyle bir karar aldığı öğrenildi.

İmamoğlu'nun, Oğuz Kaan Salıcı ve Kaftancıoğlu'nun parti içindeki faaliyetlerinden rahatsız olduğu biliniyordu. İmamoğlu'ndan hazzetmeyen Kaftancıoğlu'nun da kendisine karşı duruşu uzun süredir kulislerde konuşuluyordu.

Salıcı ve Kaftancıoğlu, partide güçlü bir konumda bulunan 10 Aralık Hareketi içinde yer alıyor. İmamoğlu ve destekçilerinin ise bu oluşumla mücadele içinde olması, partide sık sık yeni krizler doğuruyor.

Parti örgütü ve örgüt yönetimleri Salıcı'nın denetimindeyken kurultaya gidilmesine karşı çıkan İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile son görüşmesinde bu talebini kabul ettirdiği öne sürülüyor.

"İSTİFA EDERİM" DİYEN EREN ERDEM GERİ DÖNDÜ
Öte yandan CHP'de yeni MYK'nın netleşmesiyle Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Muharrem Erkek gibi önemli isimlerin kadro dışı kaldığı görüldü.

CHP'nin yeni A takımında parti sözcülüğünü Faik Öztrak, genel sekreterlik görevini ise Neslihan Hancıoğlu yürütecek.

Sosyal medya yönetimi ise Kılıçdaroğlu seçimi kazanamazsa istifa edeceğini söyleyen Eren Erdem'e teslim edildi. İdari ve mali işler görevi ise Bülent Kuşoğlu'na verildi.

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