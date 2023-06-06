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Son dakika | Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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Son dakika | Ankara’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; 4’ü avukat olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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