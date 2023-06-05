Kılıçdaroğlu’na bir darbe de PKK’dan! Kandil çılgına döndü

BU SEFER ELEŞTİRDİ

Terörist başı Karayılan, Millet İttifakı'nın aday belirleme ve netleştirmede eksiklikleri olduğunu söyledi.

Karayılan daha sonra, "Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı; sosyolojiyi görmeleri ve doğru okumaları halinde faşizme karşı kazanabilirlerdi" dedi.