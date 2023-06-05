Kılıçdaroğlu'na bir darbe de PKK'dan! Kandil çılgına döndü
Seçime HDPKK'nın gölgesi altında giren Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında 13. yenilgisini aldı. CHP'li isimlerin hedef tahtasına koyduğu Kılıçdaroğlu sırtını dayadıkları tarafından terk ediliyor. Seçim sürecinde CHP teşkilatı gibi Kılıçdaroğlu'na oy çağrısında bulunan Kandil ise bugün duruşunu değiştirdi. Seçimin ağır bir yenilgi ile sonuçlanmasının ardından terör elebaşısı Murat Karayılan da CHP liderini yerden yere vurdu.
Uzun süredir ülke gündemini meşgul eden seçim süreci son buldu. Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda kalırken, Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Millet İttifakı'nın payına ise hayal kırıklığı düştü. Bilindiği üzere seçimlerden önce neredeyse her gün Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Kandil'den destek mesajları geliyordu.
KANDİL YENİLGİDEN RAHATSIZ OLDU
Bu kez ise Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi sonrası Kandil'de rahatsızlık başladı.
Terör örgütünün yayın organına konuşan PKK elebaşı Murat Karayılan, seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karayılan, seçimlerde alınan yenilginin faturasını muhalefete kesti.
BU SEFER ELEŞTİRDİ
Terörist başı Karayılan, Millet İttifakı'nın aday belirleme ve netleştirmede eksiklikleri olduğunu söyledi.
Karayılan daha sonra, "Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı; sosyolojiyi görmeleri ve doğru okumaları halinde faşizme karşı kazanabilirlerdi" dedi.
NE OLMUŞTU?
Kılıçdaroğlu, ittifakların şekillendiği süreçte çareyi HDP'nin desteğini almakta buldu.
6'lı masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.
Görüşmeden 2 gün sonra HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu'na yeşil ışığı yakmış oldu.
Bunun üzerine Kandil'den Millet İttifakı'na destek yağmaya başladı.
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