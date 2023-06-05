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Kılıçdaroğlu'ndan demokrasiye saygısızlığa skandal savunma: Parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Kılıçdaroğlu’ndan demokrasiye saygısızlığa skandal savunma: Parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım?

28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimetin ardından Başkan Erdoğan'ın yemin töreninde ayağa kalkmayarak demokrasiye büyük bir saygısızlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu bu hareketini skandal bir açıklamayla savundu. CHP fondaşı İpek Özbey Kılıçdaroğlu'na bu konuda sorduğu soruyu canlı yayında paylaşırken Kılıçdaroğlu kendisine "Bir parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım" yanıtını verdiğini belirtti. Özbey böylelikle Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı "parti genel başkanı" olarak gördüğünü ifade etti. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken PKK ve HDP desteğini arkasına almasına rağmen Başkan Erdoğan'dan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu tabanında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

BAY KEMAL İSTİFA SESLERİNİ BASTIRDI

7'li koalisyon TBMM'de de üstünlük kuramazken, Bay Kemal istifa çağrılarına kulaklarını kapadı. Kılıçdaroğlu MYK üyelerini tek tek istifa ettirirken parti içindeki bütün kurumları kendisine bağladı.

AYAĞA KALKMAYARAK DEMOKRASİYE SAYGISIZLIK YAPTI

Bunun yanında Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanan Başkan Erdoğan'ın yemin töreninde ayağa kalkmayarak demokrasiye büyük bir saygısızlık yaptı.

"BİR PARTİ GENEL BAŞKANI GELİNCE NEDEN AYAĞA KALKAYIM"

CHP fondaşı gazeteci İpek Özbey, Sözcü TV'de yaptığı programda Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği röportaja ilişkin detayları paylaştı. "Erdoğan yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadığınız" şeklinde yönelttiği soruya Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım" cevabını verdiği belirtti.

SÖZLERİNİ UNUTTU

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıllarda "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı" şeklindeki ifadelerini unutarak adaylık döneminde CHP'deki koltuğundan istifa etmemişti.

Kılıçdaroğlu’ndan skandal savunma KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SAVUNMA

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