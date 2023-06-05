Kılıçdaroğlu’ndan demokrasiye saygısızlığa skandal savunma: Parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım?

"BİR PARTİ GENEL BAŞKANI GELİNCE NEDEN AYAĞA KALKAYIM"

CHP fondaşı gazeteci İpek Özbey, Sözcü TV'de yaptığı programda Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği röportaja ilişkin detayları paylaştı. "Erdoğan yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadığınız" şeklinde yönelttiği soruya Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım" cevabını verdiği belirtti.