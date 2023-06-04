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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti

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Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı. Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

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