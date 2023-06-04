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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti

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Giriş: 04.06.2023 14:59
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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