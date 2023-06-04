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Bakanlıklarda devir-teslim töreni

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Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Bakanlıklarda devir-teslim töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı yeni kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ilan edilen Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Öte yandan 5 yıl aradan sonra yeniden Hazine ve Maliye Bakanı olarak ilan edilen Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

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