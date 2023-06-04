İmamoğlu Sultangazi’ye verdiği sözü tutmadı! Halk isyanda: Yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım!

Selami Yavuz isimli vatandaş "Sultangazi 50. yıl mahallesi sakinleri olarak B caddesi üzerinde bulunan bu yaya üst geçidinin ve tramvay hattının 2 ay önce ilgili belediye yetkilileri gelip açıklama yaptılar dediler ki 3 ay içerisinde biz bu mağduriyeti gidereceğiz 2 ay geçti halen durum vaziyet içler acısı.

Yapan yok ilgilenen yok buradaki bütün insanlar perişan hem esnafı ile hem oturanları ile. İlgililerden ricamız bu insanlara bunu niye reva görüyorlar. Sayın valime de buradan sesleniyorum.

Sayın valim mülki amir olarak siz en üst makamdasınız sizden ricamız buradaki ilgililerin bir hizmet yapmadıkları zaman bunu çözme noktasında bizlere siz yardımcı olun bizi bu sıkıntı ve çileden kurtarın istediğimiz hizmet bizim şu bu mevzumuz yok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.