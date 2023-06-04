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İsveç - NATO - Türkiye görüşmesi 12 Haziran'da olacak! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten flaş açıklamalar

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Giriş: 04.06.2023 16:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben haftaya kalıcı mekanizmaların 12 Haziran’da bir araya gelmesi üzerine anlaştık" dedi.
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