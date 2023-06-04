04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2023 11:35
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Şimşek görevi devraldı
Bakan Şimşek görevi devraldı
Başkan Erdoğan Stoltenberg’i kabul edecek
Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul edecek
Bakanlıklarda devir-teslim töreni
Bakanlıklarda devir-teslim töreni
Hakan Fidan kimdir?
Hakan Fidan kimdir?
İşte yeni kabinenin şifreleri
İşte yeni kabinenin şifreleri
Türkiye Yüzyılı’nın yeni kabinesi açıklandı
Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi açıklandı
Nicolas Maduro duaya eşlik etti
Nicolas Maduro duaya eşlik etti
85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
Başkan Erdoğan’ın yeni dönemi başladı!
Başkan Erdoğan’ın yeni dönemi başladı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir’de!
Başkan Erdoğan Anıtkabir’de!
CHP ve HDP’ye sert tepki!
CHP ve HDP’ye sert tepki!
CHP ve HDP’den millet iradesine saygısızlık
CHP ve HDP’den millet iradesine saygısızlık
Daha Fazla Video Göster