THY’den “Türk Hava Yolları satılıyor” iddialarına flaş yanıt: Gerçek değil
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı son dakika açıklamasında “Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” dedi.
THY'den "Türk Hava Yolları satılıyor" iddialarına dair net bir açıklama geldi.
"HABERLER GERÇEK DEĞİL"
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı son dakika açıklamasında "Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
THY, EN GÜÇLÜ HAVA YOLU MARKALARI SIRALAMASINDA 8. SIRAYA YÜKSELDİ
Türk Hava Yolları (THY), uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2023 yılının "Küreselde En Güçlü Hava Yolu Markaları" araştırmasında 78,1 puan ile 8. sırada yer aldı.
THY açıklamasına göre, bayrak taşıyıcı marka, 2022 yılında bu kategoride 31. sırada yer alırken önemli bir ivme kazanarak bu yıl ilk 10 sıralaması içerisine girdi. Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından beri pazarlama ile finansman arasında köprü kurma amacını taşıyor.
20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, küresel hava yolları arasında "En Güçlü Hava Yolu Markaları'" sıralamasında 8. sıraya yükselmekten gurur duyduklarını ifade etti.
Bolat, "2022 yılına kıyasla markamızı 23 basamak birden yukarıya taşıdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
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