31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta yapılacak? Gündem maddeleri...

Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta yapılacak? Gündem maddeleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023
ABONE OL
Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta yapılacak? Gündem maddeleri...

"Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası gözler kabineye çevrildi. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. Peki, Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, haberin detayları...

"Yeni Kabine ne zaman toplanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası, Kabine Toplantısı hakkında detaylar araştırılıyor. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. Peki, Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, tarihi ve gündem maddeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

31 Mayıs Çarşamba günü 15:30'da mevcut bakanlarla bir kabine toplantısı yapılması ve bakanlara teşekkür edilmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılması ön görülüyor. Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Ancak seçim sürecinde Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER OLACAK?

Görüşülmesi beklenen son konuların gündemde olması bekleniyor. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların gündemde olması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA