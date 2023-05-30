Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı yarın mı, saat kaçta yapılacak? Gündem maddeleri...





Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılması ön görülüyor. Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Ancak seçim sürecinde Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti.