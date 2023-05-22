22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TİM ile THY arasında "indirimli kargo" imkanı: İhracatta yüzde 23 artış sağlandı

TİM ile THY arasında "indirimli kargo" imkanı: İhracatta yüzde 23 artış sağlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2023
ABONE OL
TİM ile THY arasında indirimli kargo imkanı: İhracatta yüzde 23 artış sağlandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan iş birliğiyle Turkish Cargo, ihracatçılara 31 ülkede 40 kente yüzde 30'a varan indirimle taşıma imkanı sunarken 4 ayda söz konusu lokasyonlara ihracat yüzde 23 arttı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA