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THY'den yolcularına dijital küre hizmeti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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THY’den yolcularına dijital küre hizmeti

Türk Hava Yolları (THY), özel yolcu salonu misafirlerine özel dijital küresini hizmete sundu. Buna göre yolcular bu dijital kürede anlık hava durumu, uçuş bilgilerini ve uçulan destinasyonları takip edebilecek.

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