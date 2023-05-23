THY ile TUSAŞ arasında yeni iş birliği! Yerli üretim uçak geliyor

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Bolat, bu anlaşmayı çok önemsediğini kaydederek, "Türkiye'de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak. Bunda da Türk Hava Yolları stratejik ortağımız TUSAŞ ile zaten daha önceden de iş birlikleri yapıyorduk, ilk defa böyle bir projede rol aldığımız için biz de Türk Hava Yolları olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yılda 200 uçağın üretileceği bir hat kurulacağını dile getiren Bolat, "Yani sadece bu yirmi tane uçakla kalmayacak. TUSAŞ buradan tüm dünyaya uçak satmak için bu işe giriyor. O açıdan da güzel bir iş birliğinin temelini oluşturduğumuz için de seviniyorum." açıklamasında bulundu.

"ÇOK DEĞERLİ BU İMZA BİZİ SİVİL ALANA TAŞIYACAK"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de bu anlaşmanın sivil uçak projesine girişlerinin imzası olacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz. Bu anlaşma bize burada bazı imkanları açacak. Biz savunma şirketiyiz. KAAN başta olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Anka-3, Anka-2, Aksungur ve Anka, Gökbey, Atak helikopterimiz ve uydumuzla birlikte biz aslında bir hava savunma şirketiyiz. Ancak bu imza çok değerli. Çünkü şimdi sivile ayak basmış olduk."

Kotil, edindikleri tecrübelerin ardından sivil pilotları yetiştirmek amacıyla Turkish Airlines Flight Academy (TAFA) ile güçlerini birleştirdiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi: "THY'nin pilot eğitimlerini karşılayacak, muadillerine göre üstün performans ve uçuş kalitesine sahip, bu yetkinliklerde en son teknoloji aviyonik sistemlerle donatılmış, uzun ömürlü eğitim uçaklarını yerli ve milli imkanlarımızla tesislerimizde üreteceğiz. Uçakların Türk Hava Yolları envanterine katılması ile birlikte bu hususta da dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız. Bugün Türk havacılığını her alanda dünya ile yarışır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."