Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! Masada yeni Kabine ve seçim sonuçları var

MYK'DA REVİZYONA GİDİLEBİLİR

Başkan Erdoğan'ın bu yönde bir adım atması halinde o isimlerin MYK üyeliği düşmüş olacak. Erdoğan'ın MYK'da yeni bir revizyona gitme ihtimali var. Bütün bu başlıklar bugünkü toplantıda değerlendirilecek.

Erdoğan'ın ayrıca bugün iş dünyasına da hitap etmesi bekleniyor.