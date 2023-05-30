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Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! Masada yeni Kabine ve seçim sonuçları var

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! Masada yeni Kabine ve seçim sonuçları var

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan bugün saat 16.00'da 'A Takımı'nı topluyor. Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirmesi ve yeni kabine için de istişarelerde bulunması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek MYK toplantısında seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirecek. Gözler Kabine'nin oluşumuna çevrilmişken, Kabine'nin açıklanacağı güne kadar Başkan Erdoğan'ın istişarelere devam etmesi gerekiyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ
Başkan Erdoğan, dün de Beştepe'de Mehmet Şimşek ile bir araya gelmişti. Bu kapsamda, ekonomi yönetiminin oldukça önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın mesajları da bu yönde... Başkan Erdoğan, uluslararası alanda itibarı olan güçlü bir ekonomi ekibinin kurulacağını vurguluyor.

Bu kapsamda MYK'da yapılacak istişarelerde Kabine'nin oluşumu bakımından önem kazanmış durumda. MYK'da 3 dönem kuralına takılıp vekil olmayan bazı isimler var. Bu isimlerin Kabine'de değerlendirilebileceği konuşuluyor.

MYK'DA REVİZYONA GİDİLEBİLİR
Başkan Erdoğan'ın bu yönde bir adım atması halinde o isimlerin MYK üyeliği düşmüş olacak. Erdoğan'ın MYK'da yeni bir revizyona gitme ihtimali var. Bütün bu başlıklar bugünkü toplantıda değerlendirilecek.

Erdoğan'ın ayrıca bugün iş dünyasına da hitap etmesi bekleniyor.

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