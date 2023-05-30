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Deprem bölgesinde fedakarca çalışan din görevlilerine başarı belgesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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Deprem bölgesinde fedakarca çalışan din görevlilerine başarı belgesi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası etkilenen 11 ilde görev alan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki din görevlilerine başarı belgesi verildi.

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