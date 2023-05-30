Başkan Erdoğan’dan TOBB 79. Genel Kurulu’nda önemli mesajlar: Millet kumar masasını devirdi

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları

Kuruluşundan bugüne TOBB çatısı altında emek vermiş ancak aramızda olmayan ebediyete intihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yadediyorum.

Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan TOBB üyelerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep beraber yol yürüdük. Demokrasimize tehditlere sizlerle beraber göğüs gerdik. Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5.5 oranında beraber büyüttük.

Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Sırt sırta vererek beraberce yaşadık. Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle beraber tanıştırdık. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon Dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3600 dolardan alıp 10650 dolara beraber yükselttik. İstihdamı 32 milyona beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara turist sayısını 51,5 milyonun üstüne beraber çıkardık. 60 yıllık hayal olan TOGG projesini sizlerin de sahiplenmesiyle birlikte gerçeğe dönüştürdük.

Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarıları kamu özel sektör dayanışması içinde beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm arayacağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. TOBB üyeleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşması noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getireceklere inanıyorum. Sizlere güveniyorum.