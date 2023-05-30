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Patrik Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a tebrik

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Giriş Tarihi: 30.05.2023
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Patrik Bartholomeos’tan Başkan Erdoğan’a tebrik

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Fener Rum Patrikhanesinden yapılan açıklamaya göre, Patrik Bartholomeos tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Milletimizin demokrasiye olan bağlılığını, 2. turda da yüksek katılım oranı ve sükunetle gerçekleştirdiği oy verme süreci vasıtasıyla tüm dünyaya gösterdiği seçimlerde halkımızın büyük teveccühü ile bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmeniz münasebetiyle zatıalinizi Patrikhanemiz ve Rum cemaatimiz adına gönülden kutlamaktayız."

Bartholomeos, mesajında "Yeni dönemde ülkemizin ve Rum cemaatinin daha da güzel günler göreceğine derin inançla yüce Allah'ın zatıalinize kuvvet, sağlık ve uzun ömürler ihsan etmesini dilemekteyiz." ifadesini kullandı.

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