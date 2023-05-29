CNN International Başkan Erdoğan’ın zaferini böyle gördü! İngiliz gazeteci Richard Quest’ten Türkiye yorumu: Dünyada krizleri çözecek

NEREDE KRİZ VARSA TÜRKİYE KİLİT BİR ROL ÜSTLENECEK

Richard Quest, "Dünyanın neresinde bir kriz varsa Türkiye orada kritik bir rol üstlenecek" dedi.

Başkan Erdoğan'ın aldığı destekle daha da söz sahibi olacağına dikkat çeken Quest, "Daha güçlenmiş Erdoğan; anlaşma sağlayan, barış sağlayan, iktidar sağlayan, güç sağlayan olacak." ifadelerini kullandı.

Quest, Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay verip ancak İsveç'i onaylamadığını da hatırlatarak kararlı duruşa da dikkat çekti.

Richard Quest şunları söyledi: "Şu anda hangi küresel krizi ele alırsanız alın, Türkiye çok önemli bir rol oynayacak. Üçüncü dönemini kazanarak yüreklenmiş bir Erdoğan, arabulucu, barıştırıcı, gücü belirleyen, iktidarı belirleyen kişi hâline gelmiş durumda. Bu durumun iyi bir örneği olarak gündemin en üst sıralarında yer alan bir meseleyi ele alalım: İsveç'in NATO'ya katılması. Son altı ay ila bir yıldır Erdoğan iç nedenlerden dolayı İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkıyor. Finlandiya'nın katılmasına izin verildi, İsveç'in verilmedi.

GÜÇ KAZANDI

Bakalım, şimdi kendisi iktidarda, yeniden güç kazandı. İsveç'in Ukrayna ile birlikte NATO'ya girmek için bir yol bulmasına izin verme noktasında daha cömert davranabilir. Ya da kavgacı ve inatçı bir tutum takınıp bunu NATO'dan ve başka yerlerden daha fazla imtiyaz elde etmek için kullanabilir.

Aynı durum başka konular için de geçerli. Bu örneği, yaz mevsimi yaklaşırken sayıları zirveye ulaşan Akdeniz'deki göçmen krizine de uyarlayabilirsiniz. Suriye'ye, İran'a, Irak'a ve Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte sahip olduğu güçlü rolünü sergileyeceği diğer tüm sıcak bölgelere de uyarlayabilirsiniz. Ve evet, bu kıl payı kazanılmış bir zafer ama yine de bir zafer.

BAŞARIDAN GURUR DUYUYORLAR

Bu kazanmasının risk altında olduğu bir zaferdi. Şimdi, burada, güneyde, bulunduğum yerde, Akdeniz kıyısında, birçok farklı siyasi görüş var. Bugün, mükellef bir Türk kahvaltısı etmek için dışarı çıktım. Kahvaltıda insanlarla Türkiye'yi nasıl bir gelecek beklediğini düşündükleri hakkında sohbet ettim. Ve bence Erdoğan yıllarında elde edilen başarılardan gurur duyuyorlar."

TÜRKİYE KİLİT ROL OLACAK

Quest, "Dış politika cephesinde de, nereye bakarsak bakalım, ABD, NATO, AB göçmenler, 28. BM İklim Değişikliği Konferansı görüşmeleri (COP28), hepsinde Türkiye kilit bir rol olacak." dedi.