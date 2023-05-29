30 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Partili olduğu için ekmek satmadılar: İtlere ekmek satmıyoruz! Zabıta ekipleri bu sabah gerekeni yerine getirdi

AK Partili olduğu için ekmek satmadılar: İtlere ekmek satmıyoruz! Zabıta ekipleri bu sabah gerekeni yerine getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
ABONE OL
AK Partili olduğu için ekmek satmadılar: İtlere ekmek satmıyoruz! Zabıta ekipleri bu sabah gerekeni yerine getirdi

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark atarak seçimde zafer elde etti. Bu gelişme sonrası Cumhur İttifakı'na gönül veren milyonlar sokaklarda seçim sonuçlarını kutladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan kesimler de devreye girdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk "Reis" diye bağırınca ağır hakaretler sonrası dükkandan kovuldu. Sonrasında çocuğun ailesi fırına gelirken işletme sahibi eline bıçak alıp "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek aileyi yine dükkandan kovdu. Görüntüler sonrası harekete geçen Sultangazi Zabıta ekipleri bu sabah dükkanı mühürleyip işyeri açma ruhsatını da iptal etti.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark attı.

Başkan Erdoğan'ın sandıktan zaferle ayrılmasının ardından Kısıklı'daki evinin önünde binlerce vatandaş toplanırken bu buluşma sonrası Başkan Erdoğan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.

"KAZANAN MİLLET! HİÇ KİMSE KAYBETMEDİ"

Kucaklayıcı bir dil kullanan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda "Bu seçimleri biz değil milletimiz kazandı. Hiç kimse kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

Seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının ardından binlerce vatandaş meydanlara çıkarken Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlar seçim sonuçlarını doyasıya kutladı.

Ancak bu durumdan rahatsızlık duyan bazı kesimler AK Partili vatandaşlara saldırdı.

İZMİR'DE ERDOĞAN'IN ZAFERİNİ KUTLAYAN KIZA TAŞLI SALDIRI

Başkan Erdoğan topluma "kimse kaybetmeyecek" mesajı verirken, İzmir'de Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan bir genç kız bir grubun silahlı saldırısına uğradı.

ALNINDAN YARALANDI

Alnından yaralanan ve kanlar içinde kalan genç kızın olay sonrası çekilen fotoğrafında alnında şişlik olduğu görüldü.

"REİS" DİYE BAĞIRINCA DÜKKANDAN KOVULDU

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu.

"İTLERE EKMEK SATMIYORUZ"

Olay sonrası çocuğun yakınları fırına giderek yaşananlara tepki gösterince bu kez eline bıçak alan işletme sahibi, ağza alınmayacak küfürler savurdu. Çocuğu, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.

SULTANGAZİ ZABITA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Bu sabah skandal olayın yaşandığı yere giden Sultangazi Zabıta ekipleri akılalmaz saldırıyı gerçekleştiren esnaf hakkında gereken işlemi yaptı. Dükkan mühürlendi ve işyeri açma-çalıştırma ruhsatı da iptal edildi.

AK Partili olduğu için ekmek satmadılar! AK PARTİLİ OLDUĞU İÇİN EKMEK SATMADILAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA