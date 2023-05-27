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CHP'li troller sosyal medyada nefret kustu: AK Partililerin cezası Menderes gibi ölmek

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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CHP’li troller sosyal medyada nefret kustu: AK Partililerin cezası Menderes gibi ölmek

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan büyük seçime sayılı saatler kala 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi bir kişi sosyal medyada AK Partili vatandaşlara ve depremzedeler nefret kustu. witter ses odasında konuşan CHP trolü, "İnsanları AK Partili diye öldürelim mi?" sorusuna, "E tabii, 27 Mayıs'ta ne yapıldı? Bütün Demokrat Parti kadroları kurşuna dizildi. Geri kalanlar da işkenceden geçirildi." dedi. Aynı kişi hızını alamayınca depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için de "İyi ki öldüler" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, sosyal medyada bir Kılıçdaroğlu destekçisi AK Partili seçmene ve depremzedelere kin kustu.

Twitter ses odasında konuşan CHP trolü, "İnsanları AK Partili diye öldürelim mi?" sorusuna, "E tabii, 27 Mayıs'ta ne yapıldı? Bütün Demokrat Parti kadroları kurşuna dizildi. Geri kalanlar da işkenceden geçirildi. Adnan Menderes'in oğlu Robert Koleji'nde okuyordu. Toplu şekilde çocuğu okula sokmadılar. Ağzını burnunu kırıyorlar. Çocuk başka yerde okuyup bitiriyor. Öyle bir şey lazım. Bu adamlara acıyamazsın. Bunun cezası ölmek olabilir. Ben açık açık söylüyorum. Ben her yerde söylüyorum başıma da bir şey gelmedi. Gelmez de." yanıtını verdi.

DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI

Hızını alamayan Kılıçdaroğlu trolü, asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da hedef aldı. AK Parti'nin bölgede yüksek oy almasına öfkelenen trol, "Yayılacak bir yerde söylemem ama Depremlerde ölenlere üzülmüyorum. AK Parti'ye oy verenlere üzülmüyorum. İyi ki öldüler. Ölmeleri benim için daha iyi oldu oyları azaldı. AK Parti'ye oy veriyorsa bu suça bir ortaktır ona masum diyemezsin. İsterlerse babam olsun" dedi.

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