CHP’li troller sosyal medyada nefret kustu: AK Partililerin cezası Menderes gibi ölmek

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, sosyal medyada bir Kılıçdaroğlu destekçisi AK Partili seçmene ve depremzedelere kin kustu.

Twitter ses odasında konuşan CHP trolü, "İnsanları AK Partili diye öldürelim mi?" sorusuna, "E tabii, 27 Mayıs'ta ne yapıldı? Bütün Demokrat Parti kadroları kurşuna dizildi. Geri kalanlar da işkenceden geçirildi. Adnan Menderes'in oğlu Robert Koleji'nde okuyordu. Toplu şekilde çocuğu okula sokmadılar. Ağzını burnunu kırıyorlar. Çocuk başka yerde okuyup bitiriyor. Öyle bir şey lazım. Bu adamlara acıyamazsın. Bunun cezası ölmek olabilir. Ben açık açık söylüyorum. Ben her yerde söylüyorum başıma da bir şey gelmedi. Gelmez de." yanıtını verdi.