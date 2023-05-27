Hatay'da seçim konteynerleri Cumhurbaşkanlığı 2. turu için hazır! Depremzedeler burada oy kullanacak
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremin yıktığı Hatay’da Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması çerçevesinde oyların kullanılacağı okul ve konteynerlerde hazırlıklar tamamlandı. Okulların bahçesindeki konteynerler drone ile de görüntülendi.
Depremin büyük yıkım yaptığı Hatay'da seçimlere sayılı saatler kala, vatandaşların oy kullanacakları yerlerde hazırlıklar da sona erdi. Depremde ağır hasar almayan mahallerdeki okulların sınıflarında sandıklar ve kabinler kuruldu.
Konteynerler de normal bir salon gibi hazırlandı ve içinde iki kabin bir de sandık yer aldı. Konteynerlerin 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde yer alıyor. Konteynerler, hasar gören okulların bahçesi ve muhtarlıkların yanına yerleştirildi.
Hatay'da bir önceki seçimde 1 milyon 62 bin 886 seçmenden 883 bin 992'si 3 bin 154 sandıkta oylarını kullanmıştı. Kent genelinde 11 adet de seyyar sandık oluşturulduğu bildirildi. 14 Mayıs'ta kurulan konteynerlerin yerlerinde durduğu ve sabahın erken saatlerinde görevlilerin gelmesiyle son hazırlıkların ardından saat 08.00'da oy verme işleminin başlayacağı öğrenildi. Okulların bahçesindeki konteynerler dron ile de görüntülendi.
"HAZIRLIKLAR TAMAM"
Barbaros Mahalle Muhtarı Mahmut Bayrakçı, oyların kullanıldığı 23 Temmuz İlkokulunun yıkıldığını belirterek, o nedenle bulundukları okulun bahçesine konteyner konulduğunu belirtti.
İlk turda güzel bir seçim geçirdiklerini ifade eden Bayrakçı, "Hazırlıklar tamamlandı, hiçbir eksiğimiz yok. 120 seçmenimizin hepsi oyunu kullanacaktır. Konteyner sınıftan farklı. Okul gibi değil. Keşke bu depremi yaşamamış olsaydık. Hazırlıklar tamam, sabahın erken saatinde burada olacağız. Ülkemiz için hayırlısı olan neyse o olsun" dedi.
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