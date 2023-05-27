Hatay’da seçim konteynerleri Cumhurbaşkanlığı 2. turu için hazır! Depremzedeler burada oy kullanacak

"HAZIRLIKLAR TAMAM"

Barbaros Mahalle Muhtarı Mahmut Bayrakçı, oyların kullanıldığı 23 Temmuz İlkokulunun yıkıldığını belirterek, o nedenle bulundukları okulun bahçesine konteyner konulduğunu belirtti.

İlk turda güzel bir seçim geçirdiklerini ifade eden Bayrakçı, "Hazırlıklar tamamlandı, hiçbir eksiğimiz yok. 120 seçmenimizin hepsi oyunu kullanacaktır. Konteyner sınıftan farklı. Okul gibi değil. Keşke bu depremi yaşamamış olsaydık. Hazırlıklar tamam, sabahın erken saatinde burada olacağız. Ülkemiz için hayırlısı olan neyse o olsun" dedi.