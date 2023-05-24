CHP’nin nefret siyaseti: Depremzedelere çirkin saldırı!

'KÜSTAH ZİHNİYET'

Yaşanan olaya tanık olan Kumbağlı vatandaşlar, depremzedelere yönelik yapılan sözlü saldırıyı kınadıklarını dile getirdi. Depremzedelerin, barındıkları otellerde bir kesim tarafından siyasi zorbalığa maruz kaldığını ifade eden vatandaşlar: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına küfürler ederek, gözü dönmüş şekilde saldırmak ahlaksızlıktır. Depremde ailesini, yakınlarını ve sahip oldukları her şeyi kaybederek, devletimize ve milletimize sığınan depremzede kardeşlerimize, seçim yenilgisinin hırsıyla saldırıp hakaret edecek kadar ileri giden bu küstah ve aşağılık zihniyete lanet olsun!" şeklinde konuştu.