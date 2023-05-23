CHP'den kirli siyaset! Önce depremzedeler şimdi de muhafazakarlar: Sakallı ve çarşaflı vatandaşları hedef gösteren skandal oy pusulası
14 Mayıs'ta sandıktan istediğini alamayan CHP, faturayı depremzedelere keserek kirli siyasette boyut atladı. CHP, şimdi de muhafazakarlara düşman kesilerek bir tarafında sarıklı adam ve çarşaflı 4 kadının diğer tarafında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı oy pusulalarını Tekirdağ'da etrafa yapıştırdı.
Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak yüzde 49.52 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.
Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.
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CHP'DEN KİRLİ SİYASET
Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak kirli siyasetine hız verdi.
Bunun son örneği Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kayıtlara geçti.
SARIKLI BİR ADAM VE ÇARŞAFLI 4 KADIN...
Seçimin faturasını depremzedelere kesip binlerce küfür ve hakaret yağdıran, deprem mağdurlarını kaldıkları otellerden kapı dışarı eden, çadırların suyunu kesme cürreti gösterecek kadar gözü karartan CHP şimdi de AK Partili seçmeni ve muhafazakar vatandaşları hedef aldı.
Marmaraereğlisi'nin muhtelif yerlerine yapıştırılan temsili oy pusulalarında bir tarafta sarıklı ve sakallı bir adam ve 4 tane çarşaflı kadın diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu görseli yer aldı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI
CHP zihniyetinin somut bir şekilde yansıması olarak kayıtlara geçen bu olaya AK Parti'den tepki geldi.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş böylesi çirkin bir saldırıyı kınadıklarını belirterek, yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdu.
Gümüş şu ifadeleri kullandı:
Marmaraereğlisi ilçemizde kimliği henüz tespit edilmemiş olan kişi veya kişiler tarafından ilçenin muhtelif yerlerine yapıştırılan, AK Partili seçmeni ve muhafazakar vatandaşlarımızı hedef alan, CHP zihniyetinin bir tezahürü olarak okuyabileceğimiz, çirkin ve menfur bir saldırı olarak kabul ettiğimiz, propaganda malzemelerinin izinsiz olarak ve seçim kanununa aykırı bir şekilde kullanıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Yıllar ve olaylar bize göstermiştir ki; CHP'de kişiler değişsede Ceberrut zihniyeti asla değişmemiştir.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı olarak, bu çirkin saldırıyı kınıyor ve yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bilgisine saygıyla arz ediyoruz.
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