CHP’den kirli siyaset! Önce depremzedeler şimdi de muhafazakarlar: Sakallı ve çarşaflı vatandaşları hedef gösteren skandal oy pusulası





AK PARTİ'DEN TEPKİ: YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

CHP zihniyetinin somut bir şekilde yansıması olarak kayıtlara geçen bu olaya AK Parti'den tepki geldi.



AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş böylesi çirkin bir saldırıyı kınadıklarını belirterek, yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdu.



Gümüş şu ifadeleri kullandı:



Marmaraereğlisi ilçemizde kimliği henüz tespit edilmemiş olan kişi veya kişiler tarafından ilçenin muhtelif yerlerine yapıştırılan, AK Partili seçmeni ve muhafazakar vatandaşlarımızı hedef alan, CHP zihniyetinin bir tezahürü olarak okuyabileceğimiz, çirkin ve menfur bir saldırı olarak kabul ettiğimiz, propaganda malzemelerinin izinsiz olarak ve seçim kanununa aykırı bir şekilde kullanıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Yıllar ve olaylar bize göstermiştir ki; CHP'de kişiler değişsede Ceberrut zihniyeti asla değişmemiştir.



AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı olarak, bu çirkin saldırıyı kınıyor ve yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bilgisine saygıyla arz ediyoruz.

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