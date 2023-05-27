PKK’nın paçavrası Özgür Politika Kılıçdaroğlu için manşetten oy istedi!

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da yayın yapan Yeni Özgür Politika isimli gazete, 2. tur seçimleri için PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye talimat verdi. Bugün manşetinden haber yapan gazete 'Bir tokat da sen at' şeklinde çıktı.

PKK'NIN PAÇAVRASINDAN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK

Kandil'den yönetildiği bilinen Yeni Özgür Politika isimli gazetenin bugünkü manşet haberinde HDP'ye adeta talimat verdi. Sözde gazetenin manşet haberinde 'Bir tokat da sen at' başlığıyla çıkarken haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve iftira atan kelimeler kullanarak oy dilendi.