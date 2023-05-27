PKK'nın paçavrası Özgür Politika Kılıçdaroğlu için manşetten oy istedi!
Kandil'in gölgesinde cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine giren Kemal Kılıçdaroğlu, örgütün Avrupa'da çıkan paçavrası olan Özgür Politika'nın da desteğini aldı. Terör çizgisinden yürüyerek hazırlandığı 28 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu'na gelen bu destek şaşırtmadı. Paçavra aracılığıyla Kılıçdaroğlu’na oy isteyen HDP Eş Başkanı Ahmet Türk, “Sandıklara gitmemeniz Erdoğan’a yarar. Bu bilinçle sandıklara gitmeniz gerekiyor” dedi. Sözde gazete ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Türk ırkçısı ve Kürt düşmanı’ olduğu yalanına sarıldığı görüldü.
Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da yayın yapan Yeni Özgür Politika isimli gazete, 2. tur seçimleri için PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye talimat verdi. Bugün manşetinden haber yapan gazete 'Bir tokat da sen at' şeklinde çıktı.
PKK'NIN PAÇAVRASINDAN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK
Kandil'den yönetildiği bilinen Yeni Özgür Politika isimli gazetenin bugünkü manşet haberinde HDP'ye adeta talimat verdi. Sözde gazetenin manşet haberinde 'Bir tokat da sen at' başlığıyla çıkarken haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve iftira atan kelimeler kullanarak oy dilendi.
Çocuk katili PKK'nın paçavrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elleri kan içinde' başlığı atarak Türk ırkçısı ve Kürk düşmanı olduğu yalanını haberleştirdi. Sözde gazete ayrıca 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın ikinci turda da destek vereceğini açık açık dile getirdi.
HDP'Lİ AHMET TÜRK, KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ
PKK'nın paçavrası HDP Eş Başkanı Ahmet Türk'ün açıklamalarına yer verdi. Türk, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destekleme çağrısı yaptı. Türk yaptığı açıklamada; "Buradan öncelikle halkımıza, gençlerimize şu mesajı vermek istiyorum. Sakın oyuna gelmeyin. Protesto etmeniz, sandıklara gitmemeniz Erdoğan'a yarar. Bu bilinçle sandıklara gitmeniz gerekiyor" dedi.
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